Il ritorno di Balo

approfondimento

Balo torna in Azzurro, chi c'era alla sua prima?

L'uso di liste allargate è diventata col tempo una consetudine per il ct della nazionale, alle prese con impegni ravvicinati e infortuni: ma stavolta è ancora più necessario, visto che per Mancini si tratta di capire di persona in tre giorni di lavoro quali giocatori siano adatti alle esigenze azzurre. In testa, quelle di un attacco in crisi (Belotti è ancora fermo). Si aprono le porte dunque per un provino di Mario Balotelli, il grande esiliato azzurro: Mancini in queste ore ne ha parlato al telefono col suo allenatore all'Adana in Turchia, Vincenzo Montella, e Balotelli si prepara a ritrovare azzurro e Mancini 3 anni dopo l'ultima chiamata dell'attuale ct. 'SuperMario' sparì dai radar, smarrito in B tra Brescia e Monza, ora in Turchia ha segnato 8 gol, sembra aver trovato continuità ed equilibrio e Mancini valuta di dargli un'altra chance, a 32 anni.