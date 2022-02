Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

La magia su punizione del Niño Maravilla



Qualificazioni mondiali, il Cile di Sanchez affronta la Bolivia ed è proprio il Niño Maravilla a portare in vantaggio i suoi dopo 14' direttamente su calcio di punizione. E che punizione: una parabola perfetta dal vertice sinistro dell'area, una fiondata che si insacca ricadendo sotto alla traversa dopo aver scavalcato la barriera.



L'attaccante dell'Inter ha poi messo il sigillo sulla vittoria del Cile segnando anche il gol del 3-1 all'85° dopo il provvisorio pareggio di Enoumba per la Bolivia (37') e la rete cilena di Nunez (77'). Inutile la rete di Marcelo Moreno al minuto 88: il Cile vince 3-2 e sale provvisoriamente al quinto posto in classifica. Sanchez, invece, si conferma miglior marcatore della storia del Cile, con 49 gol.