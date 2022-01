Dopo un giorno di riposo i nerazzurri torneranno al lavoro lunedì e saranno guidati da Simone Inzaghi, che si è negativizzato dal Covid. L'allenatore non avrà ancora a disposizione Gosens, out per infortunio così come Correa, ma ritroverà Caicedo, con il quale il feeling ai tempi della Lazio era fortissimo: l'ecuadoriano può essere un'arma in più in questa seconda parte di stagione CALCIOMERCATO LIVE, NEWS E TRATTATIVE Condividi

Riprendere la corsa in campionato dopo la sosta e mantenere a debita distanza tutte le inseguitrici: è questo l'obiettivo dell'Inter, che dopo il giorno di riposo concesso domenica, da lunedì si preparerà ad affrontare il derby contro il Milan (gara in programma sabato 5 febbraio alle 18). E in casa nerazzurra c'è già una buona notizia: dopo aver contratto il Covid la scorsa settimana, Simone Inzaghi si è negativizzato e nella giornata di domani, lunedì 31 gennaio, potrà tornare a guidare gli allenamenti. L'allenatore potrà così iniziare a lavorare anche con i nuovi arrivi: non ancora con Robin Gosens, che attende il pieno recupero dall'infortunio al bicipite femorale della coscia destra prima di rientrare in gruppo, ma con Felipe Caicedo, un giocatore che conosce benissimo.

Caicedo, l'uomo in più di Inzaghi per la "Zona Inter" vedi anche Gol dalla panchina in A, Caicedo è 2° dal 2019 L'ecuadoriano, che già nella giornata di sabato 29 gennaio dopo la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale ha svolto un po' di lavoro con i compagni ad Appiano, da domani comincerà a rinfrescare i princìpi di gioco di Inzaghi, con il quale ai tempi della Lazio il feeling era altissimo. Caicedo potrebbe rappresentare per i nerazzurri l'uomo in più anche in considerazione delle reti messe a segno nel finale, in quella che può essere definita la "Zona Inter": i nerazzurri sono infatti la squadra che segna di più negli ultimi dieci minuti e il nuovo numero 88 ha dato spesso gioie a Inzaghi in extremis nell'avventura in biancoceleste. Inoltre Caicedo permetterà all'allenatore di lavorare con maggiore tranquillità: grazie a lui l'Inter avrà più abbondanza in attacco, reparto nel quale attualmente l'unico giocatore a disposizione è Dzeko. Lautaro Martinez e Sanchez sono infatti impegnati con le rispettive Nazionali in Sudamerica nelle qualificazioni mondiali, mentre Correa è infortunato. 'Felipao' sarà dunque una pedina importante per la gestione delle rotazioni, da sfruttare anche a gara in corso