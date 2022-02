Si rigiocherà la gara di qualificazione Mondiale sospesa lo scorso 5 settembre dopo l'ingresso in campo delle autorità sanitarie per la violazione delle norme anti-Covid di quattro giocatori argentini. Lo ha deciso la FIFA che ha anche multato le due federazioni e squalificato per due turni Buendía, Martínez, Lo Celso e Romero

La Commissione Disciplinare della FIFA si è espressa quest'oggi sulla surreale sfida tra Brasile-Argentina dello scorso 5 settembre, gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar, sospesa poco dopo il fischio d’inizio dopo l’ingresso in campo delle autorità sanitarie per la violazione delle norme anti-Covid da parte di quattro calciatori argentini proveniente dall’Inghilterra. Secondo le normative vigenti nel Paese sudamericano, i quattro argentini in questione - Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero – avrebbero violato i protocolli anti-Covid non rispettando i 14 giorni di quarantena previsti. Oggi, cinque mesi dopo, la FIFA ha annunciato che la gara sarà rigiocata e non ci sarà un 3-0 a tavolino. Brasile e Argentina, ricordiamo, hanno già ottenuto il pass per partecipare al prossimo Mondiale.