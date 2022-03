Ruben Dias out un mese: salta i playoff mondiali

Il Manchester City e il Portogallo perdono Ruben Dias per circa un mese: il pilastro della difesa della nazionale portoghese sarà quindi costretto a saltare il playoff per l'accesso a Qatar 2022 dove, lo ricordiamo, il Portogallo potrebbe trovare in finale l'Italia, qualora la squadra di Mancini dovesse battere la Macedonia del Nord il 24 marzo al Barbera di Palermo

Ad annunciarlo è stato Pep Guardiola, nella conferenza stampa prima del derby di Manchester che si giocherà all'Etihad domenica prossima alle 17:30: il portoghese Ruben Dias, colosso della difesa del City e della sua nazionale, sarà assente dalle quattro alle sei settimane a causa di un infortunio al tendine del ginocchio rimediato martedì scorso, nel quinto turno di FA Cup contro il Peterborough United. Si tratta di un brutto colpo, ma non solo per Guardiola. Ruben Dias, come detto, è un punto fermo anche della nazionale portoghese, ma sarà costretto a saltare playoff in programma a fine mese. Il Portogallo, giovedì 24 marzo, affronterà la Turchia: chi vince tra le due squadre affronterà la vincente tra Italia e Macedonia del Nord. Qualora l'Italia dovesse vincere a Palermo e incontrare in finale il Portogallo, avrà un temibile avversario in meno: Ruben Dias è già costretto al forfait.