La guerra in Ucraina continua inevitabilmente ad avere effetti e ripercussioni anche sul mondo dello sport e del calcio nello specifico. Si attende solo l'ufficialità da parte della FIFA per quanto riguarda la notizia anticipata da Sky Sports circa il rinvio della sfida tra Scozia e Ucraina , valida per i playoff per il Mondiale in Qatar che si disputerà a fine 2022. Le due nazionali avrebbero dovuto sfidarsi il 24 marzo a Glasgow , ma la difficile situazione di guerra che sta vivendo l'Ucraina in questo momento ha portato la Federazione di questo Paese a richiedere il rinvio .

Le prime ipotesi sulle date

Le stesse Federazioni nazionali, insieme alla FIFA, dovranno cercare una nuova data che vada bene a tutti e che soprattutto permetta di giocare il match in sicurezza. Il rinvio della partita tra Scozia e Ucraina farà ovviamente slittare la finale contro la vincente tra Austria e Galles, che giocheranno regolarmente il 24 marzo. Per quanto riguarda invece le date in cui si potrà svolgere la partita, si cominciano a fare le prime ipotesi: come riporta la BBC, una delle opzioni più probabili è quella della finestra di giugno, in cui le nazionali scenderanno in campo per la Nations League. In ogni caso, a fine marzo non avremo sicuramente tutte le qualificate in Qatar.