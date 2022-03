Elmas e Kostadinov, squalificati per la sfida con l'Italia, sono stati inclusi nella lista del ct Blagoja Milevski per prendere parte al raduno e giocare l'eventuale finale contro la vincente tra Portogallo e Turchia

Il ct della Macedonia del Nord, Blagoja Milevski, ha diramato la lista dei convocati per i Playoff che varranno la qualificazione alla fase finale dei Mondiali di calcio in Qatar. La semifinale contro l'Italia è in programma il 24 marzo allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Nell'elenco dei 27 giocatori figura anche Elmas, che però salterà per squalifica la sfida contro gli Azzurri: il centrocampista del Napoli sarà a disposizione per l'eventuale finale contro la vincente tra Portogallo e Turchia.