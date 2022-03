Il centrocampista azzurro è già concentrato sugli spareggi: "Sogno il Mondiale, così come tutti miei compagni. Speriamo che il Ct Mancini abbia tante scelte a sua disposizione". Sul difficile momento del Chelsea: "Non andremo in trasferta in pullman, troveremo noi una soluzione"

Oltre alla qualificazione ai quarti di finale di Champions League ottenuta con il suo Chelsea ai danni del Lille, nei pensieri di Jorginho c’è anche la Nazionale. Grande protagonista nell’Europeo vinto la scorsa estate, il centrocampista azzurro rivolge l’attenzione agli spareggi che attendono l’Italia e che mettono in palio l’accesso al Mondiale in Qatar : "Anche io ho un sogno Mondiale come tutti gli italiani . Ora giocheremo i playoff, speriamo che Mancini abbia tutti i giocatori a disposizione. Vogliamo qualificarci per il Mondiale. Credo sia il sogno di tutti i ragazzi, di tutto il nostro gruppo" , ha ammesso il centrocampista del Chelsea ai microfoni di Sky Sport.

"Trasferta in pullman col Chelsea? Troveremo noi giocatori una soluzione"

La gioia per il prosieguo del cammino in Champions League è un po’ smorzata dal complicatissimo momento che sta vivendo il Chelsea. Difficoltà economiche – legate alle sanzioni che il governo inglese ha adottato nei confronti di Roman Abramovich – che non permettono alla squadra inglese di poter affrontare la trasferta con il Middlesbrough (gara di FA Cup) con un viaggio in aereo: "Quanto mi preoccupa arrivare alla trasferta con il pullman, viaggiando per 470 chilometri? Qualcosa faremo, sinceramente non credo che andremo con l’autobus. Ci stiamo organizzando, dobbiamo farlo: se c'è da fare noi uno sforzo, per il bene di tutti, lo faremo. Fare sei ore in pullman non è semplice prima di una partita; visto che abbiamo la possibilità magari la sistemeremo in un altro modo, troveremo una soluzione", ha concluso Jorginho.