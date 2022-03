Italia, i convocati per i playoff mondiali

Roberto Mancini ha scelto gli uomini che proveranno a portare l'Italia ai Mondiali di Qatar 2022. Il ct dovrà fare a meno di Di Lorenzo, infortunatosi nell'ultimo turno di campionato con il Napoli, al suo posto De Sciglio. Prima chiamata per Luiz Felipe e Joao Pedro, fuori Balotelli che aveva partecipato allo stage di fine gennaio. Ecco l'elenco completo dei giocatori a disposizione per la sfida con la Macedonia del Nord e per l'eventuale finale contro la vincente di Portogallo-Turchia

Ecco i giocatori scelti da Roberto Mancini per portare l'Italia ai Mondiali di Qatar 2022. Il ct della Nazionale ha diramento l'elenco dei convocati per i playoff, nei quali gli Azzurri saranno impegnati per conquistare l'accesso alla manifestazione che si svolgerà tra i mesi di novembre e dicembre prossimi. L'Italia giocherà la prima gara di qualificazione giovedì 24 marzo, alle ore 20:45, contro la Macedonia del Nord a Palermo. In caso di vittoria, la Nazionale sfiderà in finale - in trasferta martedì 29 marzo, sempre alle 20:45 - la vincente dello scontro tra Portogallo e Turchia, le altre due squadre inserite nel nostro raggruppamento.