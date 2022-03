Pessime notizie per l'Italia in vista dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Roberto Mancini perde uno dei suoi titolari: Giovanni Di Lorenzo non ci sarà per la sfida di giovedì 24 marzo contro la Macedonia del Nord e per l'eventuale finale di martedì 29 marzo contro la vincente di Portogallo-Turchia. Il difensore del Napoli, che nel corso dell'ultima gara di campionato contro l'Udinese era stato costretto a lasciare il campo a causa di un trauma contusivo al ginocchio destro dopo uno scontro con il portiere avversario Silvestri, dopo essersi unito al ritiro di Coverciano ha effettuato controlli clinici in mattinata a Firenze. Gli esami ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato l'indisponibilità per le prossime gare: come comunicato dal Napoli, Di Lorenzo ha riportato una distorsione di secondo grado del ginocchio destro e farà subito ritorno al club di appartenenza per le cure del caso. Il giocatore non farà dunque parte del gruppo di Mancini per le prossime due sfide decisive. A questo punto il ct valuterà se chiamare al suo posto uno tra Calabria e De Sciglio.