Il capitano azzurro dopo il ko contro la Macedonia e lo stop nella corsa verso il Mondiale 2022: "Abbiamo fatto degli errori da settembre ad oggi e li abbiamo pagati. Rimarrà dentro di noi un grande vuoto, spero possa essere la base delle energie per ripartire come negli anni scorsi. Mi auguro che sia insieme a Roberto Mancini, lo considero imprescindibile per questa Nazionale"

"Per noi è difficile da spiegare, c'è grande delusione. Abbiamo fatto una buona partita e ci è mancato il gol. Non siamo stati presuntuosi, ci è mancato sicuramente qualcosa. Abbiamo fatto degli errori da settembre ad oggi e li abbiamo pagati ". Giorgio Chiellini analizza con queste parole la sconfitta dell'Italia contro la Macedonia , risultato che chiude agli Azzurri le porte del Mondiale 2022 . "Abbiamo avuto occasioni - spiega il difensore della Juventus e della Nazionale - loro facevano tanta densità negli ultimi 20 metri ma ci è mancato lo spunto. Non ho niente da imputare alla squadra e al gruppo, che anche oggi ce l'ha messa tutta. Speravamo di raggiungere un risultato diverso ".

"Spero si possa ripartire da Mancini"

Nella serata di Palermo Chiellini è entrato nel finale al posto dell'infortunato Gianluca Mancini: "Siamo delusi, affranti - ammette - rimarrà dentro di noi un grande vuoto e spero che per il futuro questo vuoto possa essere la base per le energie che abbiamo avuto per ripartire negli anni scorsi. Mi auguro che sia insieme a Roberto Mancini, lo considero imprescindibile per questa Nazionale. Io sono orgoglioso di questa squadra e dei miei compagni". Non è invece tempo di parlare di futuro, assicura il difensore: "Ultima partita in Nazionale? Non è il momento di parlarne".