"Grazie di cuore a Luca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me, davvero con il cuore". Fedez ha ringraziato così il capo delegazione della Nazionale italiana che, dal 2017, sta giocando la partita più difficile della sua vita. Il cantante è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un tumore neuroendocrino del pancreas e ha trovato conforto nelle parole del grande campione, cremonese - tra l'altro - come Chiara Ferragni , moglie del rapper.

Fedez: "Non vedo l’ora di tornare a casa"

Il cantante, nel pomeriggio di giovedì, ha condiviso un post sul suo account Instagram per 'aggiornare' i follower sulle sue condizioni. "Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas - le parole di Fedez - uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene, Federico".