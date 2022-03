"Mi fa male quando penso ai rigori che ho sbagliato. Mi accompagneranno per tutta la vita, non sono riuscito ad aiutare i miei compagni e far felice il mio Paese. Ora si dice che bisogna andare avanti ma così fa male". Il commento di Jorginho dopo la sconfitta della Nazionale contro la Macedonia, con eliminazione dell'Italia dai playoff per il Mondiale 2022, guarda ai due calci di rigore sbagliati contro la Svizzera nel girone di qualificazione. "Faccio fatica a trovare risposte per questo risultato - spiega il centrocampista del Chelsea - purtroppo in queste partite non siamo riusciti a fare gol come avremmo dovuto. In questo mi ci metto in mezzo anche io con i due rigori sbagliati".