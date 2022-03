Locatelli negativo: stasera raggiungerà Coverciano

Una settimana dopo la notizia della sua positività al Covid, Manuel Locatelli è tornato negativo e può quindi ritornare ad allenarsi. Lo farà con la Nazionale di Roberto Mancini, che lo aveva regolarmente convocato per le sfide decisive per conquistare la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Il centrocampista della Juventus, tra i grandi protagonisti dell'Italia anche negli ultimi campionati Europei vinti, raggiungerà nella serata di giovedì il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il Covid gli ha impedito di essere a disposizione di Roberto Mancini per la prima gara contro la Macedonia del Nord, ma Locatelli potrà quindi essere arruolabile per l'eventuale finale contro la vincente di Portogallo-Turchia.