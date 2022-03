10/10 ©Getty

L'ultima partita dell'Italia in un Mondiale risale al 2014. Questo significa che la nostra Nazionale non parteciperà alla Coppa del Mondo per almeno 12 anni, ovvero dal 2014 al 2026 (nella speranza di riuscire a qualificarci per il Mondiale 2026)

Ricordi l'ultima Italia al Mondiale nel 2014?