La Fiorentina in ansia per le condizioni di Krzysztof Piatek . L'attaccante polacco, impegnato giovedì 24 marzo con la sua Nazionale nell'amichevole contro la Scozia, ha riportato un infortunio che potrebbe tenerlo fuori per qualche settimana, impedendogli anche di giocare la finale dei playoff per l'accesso ai Mondiali di Qatar 2022. Entrato in campo al posto di Milik, anch'egli infortunato, Piatek ha segnato nei minuti di recupero il calcio di rigore che ha permesso alla Polonia di pareggiare, ma al termine della gara la sua caviglia era parecchio sanguinante a causa di una botta subìta nel corso del match. Secondo quanto riportato da Przeglad Sportowy, per il giocatore è stata necessaria l'applicazione di sette punti di sutura all'altezza del tendine d'Achille .

Piatek salta i playoff: i possibili tempi di recupero e le prossime partite della Fiorentina

Secondo quanto filtra dalla Polonia, Piatek potrebbe rimanere fuori per circa tre settimane e salterà sicuramente la finale playoff mondiali contro la Svezia, in programma martedì 29 marzo. La Polonia, già qualificata in quanto avrebbe dovuto affrontare la Russia - esclusa da tutte le competizioni dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina -, dovrebbe fare a meno anche di Milik. Qualora le prime diagnosi fossero confermate, sarebbe un duro colpo anche per la Fiorentina. Alla ripresa del campionato i viola saranno impegnati in casa contro l'Empoli domenica 3 aprile, mentre la settimana successiva, domenica 10, giocheranno al Maradona contro il Napoli. Il 16 aprile è in programma la gara interna contro il Venezia, mentre mercoledì 20 sarà l'appuntamente probabilmente più atteso, la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.