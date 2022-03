Con un " Forza Azzurri " postato sul suo profilo Twitter Bastian Schweinsteiger aveva provato ad incitare l' Italia prima della partita dei playoff mondiali contro la Macedonia del Nord . Purtroppo però il tifo inaspettato dell'ex centrocampista tedesco non ha portato i risultati sperati. E allora, magari per evitare qualunque tipo di 'accusa', il campione del mondo del 2014 ha deciso di chiarire subito la situazione. "Ok, sembra che ieri non ho portato troppa fortuna - ha scritto Schweinsteiger -, scusa Italia . La Macedonia del Nord ha battuto anche la Germania l'anno scorso... Una squadra tosta". Poi un avviso anche ai prossimi avversari dei macedoni nella finale decisiva per l'accesso a Qatar 20220: " Il Portogallo dovrebbe essere avvertito ", ha concluso l'ex Bayern Monaco.

Il rapporto tra Schweinsteiger e l'Italia

Un rapporto di amore e odio quello tra Schweinsteiger e l'Italia. Tutto iniziò con la semifinale del Mondiale del 2006 e continuò con quella degli Europei del 2012, una ferita ancora aperta per i tifosi tedeschi, figuriamoci per chi era in campo in entrambe le occasioni come l'ex giocatore del Bayern Monaco. Lo stesso Schweinsteiger nel 2018 aveva ironicamente predetto i vincitori del Mondiale giocato in Russia: "Per me Italia e Olanda sono le favorite", ma entrambe non erano riuscite a qualificarsi. La scorsa estate il tedesco aveva provato a riavvicinarsi al pubblico italiano lodando la Nazionale vincitrice dell'Europeo e incoronando anche Bonucci e Chiellini come migliori difensori centrali del mondo. Infine il tweet prima della sfida contro la Macedonia: non ha portato molta fortuna...