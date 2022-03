La Selección, già qualificata per Qatar 2022, vince ancora: 3-0 contro il Venezuela, in gol Nico Gonzalez della Fiorentina, Di Maria e Messi. Oltre all'Albiceleste, anche Brasile, Ecuador e Uruguay sono già sicure di andare ai Mondiali, mentre l'ultima giornata del girone di qualificazione servirà a decidere chi giocherà gli spareggi: tre le squadre in lotta

ARGENTINA-VENEZUELA 3-0

34' Nico Gonzalez, 79' Di Maria, 82' Messi

ARGENTINA (4-2-3-1): Armani; Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes (88' Rodriguez); Nico Gonzalez (88' Boyé), Mac Allister (70' Di Maria), J. Correa (64' A. Correa); Messi. All: Scaloni

VENEZUELA (5-3-2): Farinez; Rosales, Ferraresi, Chancelloer, Makoun, Navarro (46' Murillo); José Martinez, Casseres (62' Gonzalez), Herrera (77' Machis); Rondon (83' Savarino), Josef Martinez (62' Aristeguieta). All: Pekerman

L'Argentina, già qualificata ai Mondiali in Qatar, ha vinto ancora nel girone di qualificazione sudamericano contro il Venezuela. 3-0 il risultato finale, in una partita indirizzata già nel primo tempo. A sbloccarla ci ha pensato Nico Gonzalez, esterno offensivo della Fiorentina, al 34' su assist di una vecchia conoscenza della Serie A, Rodrigo De Paul. Dopo tante occasioni sprecate nel secondo tempo, il 2-0 è arrivato a undici minuti dalla fine con il gol del neo entrato Di Maria, ancora su assist di De Paul. Solo tre minuti dopo, lo stesso Di Maria ha servito a Messi il pallone del definitivo 3-0, arrivato dopo una serie di occasioni fallite proprio dalla Pulga. Tra gli "italiani", 90 minuti solo per Nahuel Molina dell'Udinese, 88 per il viola Nico Gonzalez, 65 minuti circa invece per El Tucu Correa, attaccante dell'Inter che ha anche avuto diverse palle gol. Solo panchina per Musso e Martinez Quarta. L'Argentina sfiderà adesso l'Ecuador (già qualificato) il 30 marzo, mentre il Venezuela - ultimo in classifica - giocherà contro la Colombia in lotta per gli spareggi.