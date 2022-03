Uruguay ed Ecuador qualificate, poker del Brasile

I verdeoro non si fermano e battono anche il Cile: 4-0 aperto da Neymar. Uruguay ed Ecuador festeggiano la qualificazione ai Mondiali, ora in tre si giocheranno il quinto posto per gli spareggi interzona

Giornata fondamentale per il girone di qualificazione sudamericano che, nella notte, ha dato altri verdetti importantissimi. Due in particolare: Ecuador e Uruguay hanno ufficialmente staccato il pass per il Qatar. Queste due Nazionali hanno ottenuto la qualificazione ai Mondiali, prendendosi le due posizioni alle spalle delle big Brasile e Argentina. È bastato un gol di De Arrascaeta all'Uruguay per battere il Perù, principale inseguitrice per il terzo e quarto posto. Un risultato che ha permesso all'Ecuador di ottenere la qualificazione nonostante la sconfitta subita in Paraguay per 3-1. L'ultima giornata dovrà decretare la quinta classificata, che andrà a disputare gli spareggi interzona. In questo momento c'è il Perù a quota 21, ma la Colombia si è pericolosamente avvicinata (è a quota 20) dopo il 3-0 sulla Bolivia. A 19, invece, c'è il Cile, ferma dopo il 4-0 subito in Brasile.