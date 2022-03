È stato un sabato di amichevoli internazionali: l'Inghilterra ha battuto la Svizzera a Wembley grazie ai gol di Shaw e di Harry Kane, che sale a quota 49 raggiungendo così Sir Bobby Charlton al secondo posto nella classifica dei marcatori all-time della nazionale inglese (davanti a lui ora c'è solo Wayne Rooney a quota 53). Pareggi per Croazia (1-1 contro la Slovenia) e Belgio (2-2 in Irlanda), vince la Spagna (2-1 contro l'Albania di Edy Reja)

Kane sempre più nella storia della nazionale inglese

Grazie al gol di questo sabato che ha permesso all'Inghilterra di battere la Svizzera per 2-1 nel match amichevole di Wembley, Harry Kane è salito a quota 49 gol con la maglia della sua nazionale. Si tratta di un traguardo storico: l'attaccante del Tottenham ha raggiunto Sir Bobby Charlton nella speciale classifica dei marcatori all-time della nazionale, al secondo posto. Davanti a lui ormai resta solo Wayne Rooney. Ma è già nel suo mirino: l'ex attaccante di Everton e Manchester United si è fermato a quota 53. Mancano quindi quattro gol a Kane per raggiungerlo. Di questi ritmi non dovrebbe metterci molto.