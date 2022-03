Il Canada torna ai Mondiali 36 anni dopo l'ultima volta. Vittoria storica per la Nazionale canadese, che nella tredicesima giornata del girone centro-nord americano di qualificazione a Qatar 2022 ha battuto 4-0 la Giamaica. Alla squadra del ct Herdman sarebbe bastato un punto per strappare il pass per la competizione, ma nel match decisivo ci hanno pensato Larin e Buchanan nel primo tempo a indirizzare il risultato, prima della rete di Hoilett e dell'autogol di Mariappa nel finale. Festa grande al termine del match per i nordamericani, che mancavano dai Mondiali da Messico 1986. Oltre al Canada, primo nel girone con 28 punti, sono vicini alla qualificazione diretta a Qatar 2022 anche Stati Uniti e Messico. Gli USA hanno battuto 5-1 Panama, con Pasalic grande protagonista: tripletta per il giocatore del Chelsea (di Arriola e Ferreira gli altri due gol). Secondo posto in classifica per gli statunitensi, a quota 25 punti così come il Messico, che ha superato in trasferta 1-0 l'Honduras grazie alla rete decisiva di Alvarez. Alle due Nazionali basterà un punto nell'ultima giornata per conquistare aritmeticamente il pass diretto per il torneo. Infine vittoria 2-1 a El Salvador e quarto posto per la Costa Rica (gol di Contreras e Campbell): a meno di clamorose combinazioni legate alla differenza reti che in caso di vittoria nel prossimo turno contro gli Stati Uniti e contemporanea debacle del Messico contro El Salvador le permetterebbero di qualificarsi direttamente, la Nazionale di Keylor Navas sarà chiamata a giocare lo spareggio di qualificazione per accedere ai Mondiali. La sfidante sarà una tra Nuova Zelanda e Isole Salomone, che si incontreranno nella finale del girone dell'Oceania.