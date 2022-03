La Nigeria di Osimhen (un gol annullato per lui) non prenderà parte al Mondiale. Al fischio finale invasione di campo dei tifosi nigeriani che hanno messo a soqquadro l'impianto di Abuja

Dopo 16 anni la Nigeria non prenderà parte al Mondiale in Qatar. Le Super Aquile hanno fallito la qualificazione, eliminate agli spareggi dal Ghana che torna così alla fase finale dopo l'assenza del 2018. Tanta la delusione per i tifosi della Nigeria che aveva partecipato alle ultime tre edizioni consecutive del Mondiale. La rabbia, però, si è trasformata ben presto in violenza. I supporters nigeriani, infatti, hanno presto d'assalto lo stadio di Abuja, distruggendo le panchine e mettendo a soqquadro l'impianto.