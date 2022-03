I campioni d'Africa in carica hanno eliminato l'Egitto ai calci di rigore. Cinque errori in totale dal dischetto, compreso quello di Salah. Fuori anche la Nigeria di Victor Osimhen: decisiva la regola dei gol in trasferta che premia il Ghana

Un mese e mezzo dopo la finale della Coppa d'Africa, i rigori sono ancora una volta fatali all'Egitto contro il Senegal . I Leoni della Teranga si sono qualificati al Mondiale eliminando proprio i faraoni grazie ai tiri dagli undici metri. Dopo l'1-0 dell'andata in favore dell'Egitto, il Senegal ha pareggiato i conti nella sfida di ritorno con un gol di Boulaye Dia dopo appena tre minuti. Il match si è protratto fino ai calci di rigore: sbagliano Koulibaly e Salah , ma l'errore decisivo è quello di Mostafa Mohamed. Il Senegal torna così ai Mondiali per la seconda edizione consecutiva, la terza nella sua storia.

Nigeria out dopo tre edizioni di fila

leggi anche

Anche il Canada ai Mondiali: tutte le qualificate

Non ci sarà in Qatar, invece, la Nigeria di Victor Osimhen. Le super aquile, che avevano preso parte alle ultime tre edizioni consecutive, hanno fallito la qualificazione nella sfida contro il Ghana. Decisiva la regola dei gol in trasferta visto che, dopo lo 0-0 dell'andata, la sfida giocata in Nigeria è terminata 1-1. A segno Partey e Troost-Ekong, con un gol annullato a Osimhen al 34° minuto del primo tempo per fuorigioco. Al termine del match è poi scoppiata la rabbia dei tifosi nigeriani tra invasione di campo e atti vandalici allo stadio di Abuja.