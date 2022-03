Sono Emirati Arabi Uniti e Australia le due formazioni asiatiche che parteciperanno agli spareggi per il Mondiale in Qatar. Entrambe hanno chiuso i rispettivi gironi di qualificazione al terzo posto: se l'Australia era già certa del piazzamento dopo il penultimo turno, gli Emirati Arabi Uniti si sono garantiti il posto ai playoff grazie alla vittoria per 1-0 contro la Corea del Sud. Decisivo il gol di Harib Abdalla Suhail, attaccante classe 2002 che gioca nell'Al-Ahli di Dubai. Emirati Arabi Uniti e Australia si affronteranno il 7 giugno in una sfida secca in campo neutro. Chi vincerà, affronterà la settimana successiva la quinta classificata delle qualificazioni sudamericane. In palio un posto in Qatar. Gli Emirati andranno a caccia di un posto al Mondiale che manca da Italia '90; l'Australia, invece, ha centrato la qualificazione nelle ultime quattro edizioni consecutive. Nel gruppo B, il Giappone (già certo di un posto in Qatar così come Iran, Arabia Saudita e Corea del Sud) ha pareggiato contro il Vietnam: 1-1 il risultato finale con il gol del difensore della Sampdoria Yoshida.