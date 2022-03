Gioia, lacrime, emozioni e un canto liberatorio (“Contigo Perù”), con tutto lo stadio e i compagni. Serata magica a Lima per Lapadula: suo il gol che ha aperto la partita vinta 2-0 dal Perù contro il Paraguay, un successo che ha garantito il quinto posto nel girone sudamericano nelle qualificazioni mondiali, utile per giocarsi lo spareggio contro la vincente di Emirati Arabi-Australia. Sognando il Qatar, insieme a tutto un popolo (video in copertina Movistar Deportes)