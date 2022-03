Impegnato a Doha prima per il Congresso della Fifa in cui ha annunciato la sua ricandidatura, poi per il sorteggio dei gironi del Mondiale di fine anno, Gianni Infantino ha parlato anche dell’eliminazione dell’Italia dalla manifestazione qatariota: "Mi viene proprio da piangere. Per gli italiani è un fatto triste. Se otterranno il pass per il prossimo saranno dodici anni di assenza…"

Anche il numero uno della Fifa non nasconde la sua delusione per la mancata qualificazione dell’Italia per il Mondiale in Qatar (la seconda consecutiva). Gianni Infantino, che è originario del nostro Paese, lo dice chiaramente mentre a Doha è andato in scena il Congresso Fifa che ha segnato la sua ricandidatura al massimo organismo che guida il calcio mondiale. "Mi viene proprio da piangere – ha detto a Rai Sport -. Per tutti gli italiani questo è un fatto triste. Parliamo del secondo Mondiale di fila al quale non prendono parte gli azzurri. E se otterranno il pass per il prossimo Mondiale, saranno 12 anni di assenza da questa manifestazione".