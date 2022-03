Messico e Usa in Qatar: Costa Rica agli spareggi

Messico e Usa si qualificano ai Mondiali del 2022, la Costa Rica invece chiude il raggruppamento al quarto posto e si giocherà la possibilità di volare in Qatar negli spareggi contro la Nuova Zelanda che si disputeranno il 13 o 14 giugno. Sono questi i verdetti emersi dalla quattordicesima e ultima giornata del girone di qualificazioni ai Mondiali della Concacaf dopo le quattro gare che si sono giocate nella notte italiana. Grazie al successo per 2-0 contro El Salvador, il Messico ha chiuso il raggruppamento a quota 28 punti che gli sono valsi secondo posto e il biglietto per il Qatar in tasca: di Antuna e Jimenez su rigore le reti, realizzate entrambe nel primo tempo, che hanno regalato il prezioso successo ai messicani. Nella mezz’ora finale in campo anche l’attaccante del Napoli Lozano , entrato al minuto 63’.

Costa Rica agli spareggi: sfiderà la Nuova Zelanda

Sorridono tutti invece al termine di Costa Rica-Usa, terminata 2-0 per i padroni di casa: grazie a questa vittoria, la nazionale allenata da Luis Suarez ottiene il quarto posto e si qualifica agli spareggi contro la Nuova Zelanda che ha battuto le Isole Salomone per 5-0 nel percorso di qualificazioni Mondiali dell’Ocenaia. Festa ancora maggiore per gli Usa, che nonostante il ko chiudono il girone Concacaf al terzo posto e ottengono in pass per i Mondiali. Sconfitta indolore invece per il Canada, già certo di volare in Qatar dopo il primo posto nel girone, contro Panama; termina 2-1 invece la gara tra Giamaica e Honduras, che chiudono il raggruppamento rispettivamente al sesto e ottavo (ultimo) posto.