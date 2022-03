9/10

OCEANIA, LA SITUAZIONE

Posti ancora da assegnare per lo spareggio intercontinentale: 1

Modalità di assegnazione: playoff

Isole Salomone-Tahiti (playoff)

Nuova Zelanda: 6 punti Papua Nuova Guinea: 3 pt (playoff) Figi: 3 Nuova Caledonia: 0 pt

Manca una giornata alla fine dei gironi oceanici, ma nel gruppo A c'è il ritiro causa Covid di Isole Cook e Vanuatu. Le loro partite non sono valide, per cui Tahiti e Isole Salomone si giocheranno il 1° e 2° posto in uno scontro diretto. Questo lo scenario attuale.(per stabilire 1°/2° posto)