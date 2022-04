In un'intervista rilasciata a La Stampa, Gianluigi Buffon ha affrontato il tema Nazionale e la grande delusione per non esserci qualificati ai Mondiali in Qatar. Parole non di circostanza, anzi, quasi una bordata. Secondo il portiere del Parma infatti un pezzo di responsabilità va attribuita al ct Roberto Mancini : "È stato l'artefice principale del rinascimento vissuto con la vittoria dell'Europeo, ma dopo una batosta di questo tipo qualche responsabilità ce l'ha anche lui ". Poi ha aggiunto: "C'è modo e modo di uscire. Se esci ai rigori contro il Portogallo, nessuno ti avrebbe rimproverato nulla. Dopo la caduta contro la Macedonia del Nord è più dura ripartire ".

"Ai Mondiali del 2010 ci vidi lungo"

Buffon ha poi dato una sua chiave di lettura su come sia cambiato il calcio anche a livello di Nazionali. Una cosa di cui si era reso conto da tempo: "Già nel 2010 in Sudafrica, dopo l'eliminazione con la Slovacchia, mi accorsi che stavano cambiando le cose e che avremmo dovuto iniziare a festeggiare anche per le qualificazioni. Da allora abbiamo avuto illusioni, momenti di gloria come l'Europeo, però non mi ero sbagliato. Caratterialmente siamo unici: nelle difficoltà sappiamo far blocco, quando però c'è calma ci mancano qualità e spavalderia. Ipermotivati diamo il massimo, altrimenti possiamo perdere con chiunque".