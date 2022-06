Impresa Ucraina, è finale playoff: Scozia ko 3-1

Sfida emotivamente difficile per l'Ucraina ad Hampden Park, dove la squadra di Petrakov ha battuto 3-1 la Scozia nella semifinale del playoff verso Qatar 2022. Importante la partecipazione dei tanti tifosi ucraini, bandiere dall'ingresso in campo dei giocatori all'inno nazionale. E le esultanze per ogni gol sono un abbraccio al proprio Paese in guerra. Ecco tutte le foto più belle della partita a Glasgow SCOZIA-UCRAINA 1-3, LA CRONACA DELLA PARTITA

La cronaca della partita

Tanta emozione sugli spalti e in campo, dove i ragazzi di Petrakov scendono in campo avvolti nella bandiera durante l'inno nazionale. Al netto delle amichevoli disputate nell’ultimo mese, ritiro in Slovenia con i giocatori impegnati all'estero aggregati al gruppo solo al termine della stagione, l'Ucraina non disputa un incontro ufficiale quasi da 6 mesi. È però Tsygankov a provarci in avvio, lui come Yarmolenko a trovare la risposta di Gordon. Dall'altra parte impreciso Hanley, doppio tentativo senza fortuna di Yaremchuk. Chi non sbaglia alla mezz'ora è capitan Yarmolenko, servito da Malinovskyi e lucido nel tocco a scavalcare Gordon. Dopo l'intervallo Clarke opta per la staffetta tra Dykes e Christie, ma l'Ucraina raddoppia subito: cross dalla destra di Karavaev e stacco vincente di Yaremchuk. Ci riprova Yarmolenko, attento Bushchan sulle conclusioni di Christie e McTominay. Ancora al tiro Tsygankov, chance anche per gli scozzesi Armstrong e Adams. Al 79' McGregor sorprende Buschchan e accorcia, ma non basta a Clarke che incassa a tempo scaduto anche il 3-1 di Dovbyk. In finale ci va l'Ucraina.