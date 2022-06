L'Australia ai Mondiali: fuori il Perù di Lapadula

Gara combattutissima ad Al Rayyan tra Australia e Perù nello spareggio valido per assegnare il penultimo posto ai Mondiali in Qatar. La spunta la nazionale del Ct Arnold che, dopo aver impattato per 0-0 nei 120', vince ai calci di rigore grazie al secondo portiere Redmayne entrato al 120'. Decisivo l'errore di Valera per i sudamericani e la rete di Mabil al sesto rigore calciato. Lapadula aveva segnato il suo penalty, ma non è bastato

AUSTRALIA-PERU 5-4 dcr

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan (120' Redmayne); Atkinson (91' Karacic), Wright, Rowles, Behich (120' Goodwin); Irvine, Mooy, Hrustic; Boyle, Duke (69' Mabil), Leckie (86' MacLaren). CT. Graham Arnold.



PERU (4-3-3): Gallese; Advincula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Pena (80' Aquino), Gonzales Crespo; Carillo (65' Flores), Lapadula, Cueva (116' Valera). CT. Ricardo Gareca

Ammoniti: Atkinson, Flores

Eppure la sequenza dei rigori era iniziata nel migliore dei modi per il Perù: l'errore di Boyle e la rete di Lapadula sembravano spianare la strada verso Qatar 2022 proprio alla nazionale sudamericana. L'Australia ha continuato a crederci andando a segno per tutti i cinque rigori successivi. Non ha fatto altrettanto il Perù che dice addio al sogno Mondiali al termine di una gara tiratissima, ad Al Rayyan, dove a farla da padrona è stata la paura di prendere gol da una parte, ma anche la voglia matta di segnarne almeno uno che potesse valere la qualificazione. Ne è venuta fuori una gara equilibrata, di grandissima intensità e agonismo ma corretta, che non si è schiodata nemmeno durante gli extra time.



Ed è servita non solo la qualità ma anche la strategia e quella del Ct Arnold è stata premiata: fare entrare al 120' il secondo portiere Redmayne. E proprio il portiere del Sydney FC è stato l'eroe della serata dopo la parata su Varela al sesto rigore calciato, che è valsa la vittoria per l'Australia. In precedenza, l'errore di Advincula aveva consentito ai 'Socceroos' di pareggiare i conti. In virtù di questo risultato e dunque della qualificazione a Qatar 2022, l'Australia, come da sorteggio già effettuato, sarà inserita nel gruppo D con Francia, Danimarca e Tunisia. Per il Perù tanta delusione, la nazionale di Gareca non riesce a bissare la qualificazione ottenuta quattro anni fa a Russia 2018.