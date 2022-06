La Fifa ha annunciato l'aumento del numero dei giocatori che ogni Nazionale presente al prossimo Mondiale in Qatar potrà convocare: si passa da 23 a 26, così com'era già stato consentito per Euro 2020. I motivi sono legati alla novità nella calendarizzazione del torneo e alla pandemia

Il comitato esecutivo della Fifa ha approvato e annunciato questo giovedì 23 giugno l'aumento del numero delle rose delle nazionali che parteciperanno al Mondiale in Qatar che inizierà il prossimo novembre: il numero sale da 23 a un massimo di 26 giocatori, così com'era successo già per Euro 2020. La decisione, si legge sul sito della Fifa, è stata presa per dare maggiore flessibilità alle squadre, vista la particolare calendarizzazione di questo evento, per la prima volta nella storia programmato in inverno, così come dal contesto legato alla pandemia da Covid-19. Di seguito, tutte le modifiche al regolamento annunciate oggi.