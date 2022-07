Buffa&Zico: "Delitto Imperfetto"

La nuova produzione Sky Sport Original con Federico Buffa e Arthur Zico, che insieme a Franco Dal Cin e Bruno Pizzul ricostruiscono la trattativa che portò di Zico in Italia un anno dopo il Mondiale di Spagna, svelando alcuni retroscena di Italia-Brasile 1982 Condividi

A Lignano Sabbiadoro, in occasione della presentazione del libro “Delitto Imperfetto” di Franco Dal Cin, Federico Buffa ha incontrato Arthur Antunes Coimbra, detto Zico, per raccontare il suo clamoroso arrivo all’Udinese nell’estate del 1983, e una delle delusioni sportive più cocenti della sua carriera: la sconfitta della nazionale brasiliana contro l’Italia di Bearzot ai Mondiali del 1982. All’evento ha partecipato anche lo storico giornalista e telecronista sportivo RAI, Bruno Pizzul, che da buon friulano (Pizzul è nato a Udine nel 1938) ha sempre seguito con grande interesse le prodezze del Galinho in bianconero.

Zico all'Udinese grazie a Dal Cin L’avventura di Zico all’Udinese, durata due anni (dal 1983 al 1985), fu resa possibile grazie all’astuzia e alle temerarie operazioni finanziarie di Dal Cin, direttore generale dell’Udinese dal 1976 al 1984 e autore del libro nel quale racconta l’intera vicenda. La serata condotta da Buffa, dedicata all’indimenticabile numero 10 bianconero ancora idolo indiscusso del popolo friulano, è un susseguirsi di ricordi, aneddoti ed episodi della vita, calcistica e privata, dell’ex calciatore.

Da Udine ricevuto tanto calore Sullo sfondo, il forte legame con Udine. Zico ha raccontato con affetto il suo primo impatto con la città e con i tifosi: “Tutti dicevano che Udine era fredda. Io non ho mai visto una città fredda, ho ricevuto sempre tanto calore, tanta emozione, questo ha fatto la differenza e ha permesso al sentimento di durare ancora oggi, dopo tanto tempo”. “Zico – ha ricordato Pizzul – si è fatto voler bene sia per le sue prodezze calcistiche sia per la sua personalità, per la sua umanità, per questa sua disponibilità al dialogo. Accettava sempre, tranne le ingiustizie arbitrali, tutto quello che gli capitava, e con la gente è stato straordinario”.

Lo speciale Buffa&Zico: "Delitto imperfetto" Un momento particolarmente coinvolgente della serata è stata la lettura che Buffa e Zico hanno dato della sfida Italia-Brasile ai Mondiali dell’82, un racconto play-by-play come se si fosse giocata il giorno prima. “È stata l’unica partita – ha raccontato Zico – di ottantotto che ho giocato con la Nazionale, nella quale la mia squadra ha preso tre gol”. Lo speciale Buffa&Zico: “Delitto Imperfetto” in onda lunedì 11 luglio alle ore 14.15 su Sky Sport Calcio (202), in replica alle 22.15. Il canale del Mondiale '82 Per tutto il giorno, su Sky e in streaming su NOW, Sky Sport Calcio diventerà il canale del Mondiale ’82. Tanti appuntamenti e una maratona di racconti di Federico Buffa (#SkyBuffaRacconta Enzo Bearzot e Storie Mondiali – 1982 Italia Mundial) e Giorgio Porrà (L’Uomo della domenica Paolo Rossi, il ragazzo del gol e gli speciali su Zoff, #Zoff80: Un uomo di Sport e #Zoff80: Senza Guanti), per riassaporare, rivivere o avvicinarsi per la prima volta a quei ricordi e al terzo titolo mondiale conquistato dalla nostra Nazionale Azzurra guidata da Bearzot.