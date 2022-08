Il Ct campione del mondo in carica non ha dubbi sulla presenza del centrocampista della Juve per i Mondiali invernali: "La sua presenza non è in discussione" ha detto a Le Parisien. Pogba ha deciso di non operarsi, optando per la terapia conservativa JUVE-KOSTIC, LA GIORNATA LIVE Condividi

No all'operazione, terapia conservativa, sì ai Mondiali. Dopo la lesione del menisco laterale nel primo allenamento della Juventus a Los Angeles e il blitz a Lione, arriva un'ulteriore conferma dalla Francia sulla presenza di Pogba alla prossima Coppa del Mondo in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. E, contestualmente, la conferma su uno stop che non sarà lunghissimo. "La sua presenza ai Mondiali non è in discussione" - ha detto il Ct Deschamps a Le Parisien. "Ovviamente sono in contatto con Paul, per noi è importante che ci sia".

Quali partite salterà Pogba con la Juve? Come detto, nessuna operazione per Paul Pogba che, dopo il consulto specialistico a Lione, seguirà la terapia conservativa e non l'intervento chirurgico. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane, stop al quale seguirà il rientro in gruppo e ulteriori valutazioni sulle sue condizioni. Ma quali partite salterà sicuramente il centrocampista della Juventus? Eccole nella gallery qui sotto…

Pogba out 5 settimane: quali partite salterà? Nessuna operazione per Paul Pogba che, dopo il consulto specialistico a Lione, seguirà la terapia conservativa e non l'intervento chirurgico. Tempi di recupero stimati in circa cinque settimane, stop al quale seguirà il rientro in gruppo e ulteriori valutazioni sulle sue condizioni. Ma quali partite salterà sicuramente il centrocampista della Juventus? Eccole nel dettaglio POGBA NON SI OPERA: OUT 5 SETTIMANE È la decisione presa da Paul Pogba dopo lesione del menisco laterale nel primo allenamento della Juventus a Los Angeles. In seguito al consulto specialistico a Lione, il centrocampista francese seguirà una terapia conservativa e non l'intervento chirurgico. Tempi di recupero stimati in circa cinque settimane, dove nelle prime tre lavorerà in piscina e palestra prima delle attività individuali. Condizioni che saranno monitorate quotidianamente, ma quali partite salterà sicuramente Pogba? JUVENTUS-SASSUOLO Lunedì 15 agosto, ore 20.45 (Serie A, 1^ giornata) SAMPDORIA-JUVENTUS Lunedì 22 agosto, ore 20.45 (Serie A, 2^ giornata)