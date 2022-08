Qatar, arbitri mondiali a lezione da Collina

La FIFA ha tenuto tre seminari per preparare a fondo i 36 arbitri, i 69 assistenti e i 24 ufficiali di gara di tutte e sei le confederazioni scelti per arbitrare la prossima Coppa del Mondo in Qatar. I seminari, della durata di tre giorni, hanno permesso agli ufficiali di gara di ogni confederazione di riunirsi ad Asuncion, in Paraguay (CONCACAF/Conmebol), a Doha, in Qatar (AFC/OFC/CAF), e a Madrid, in Spagna (UEFA), sotto la guida di Pierluigi Collina, presidente del Comitato arbitri FIFA, e di Massimo Busacca, direttore degli arbitri FIFA. "La tecnologia è fondamentale, ma noi alleniamo gli arbitri ad averne bisogno il meno possibile", ha sottolineato Pierluigi Collina. "E' un sogno che diventa realtà" ha detto l'olandese Dannie Makkelie, uno dei migliori arbitri al mondo, al suo primo Mondiale. "Abbiamo lavorato tanto e siamo pronti", ha promesso invece la francese Stephanie Frappart: lei, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita saranno le prime donne ad arbitrare in un Mondiale di calcio maschile.