Reus ko col Dortmund, Mondiale a rischio?

"Get well soon Marco". Guarisci presto, scrive nel suo tweet durante la partita il Borussia Dortmund per annunciare la sostituzione di Reus al minuto numero 32 del primo tempo; accanto alla scritta c'è anche una piccola emoji, quella del quadrifoglio portafortuna. Mani sugli occhi, disperazione e un'uscita di scena anticipata in barella dal derby della Ruhr tra i suoi gialloneri e lo Schalke: è questa l'immagine di Marco Reus che lascia in apprensione i suoi tifosi e la nazionale tedesca. L'esterno d'attacco del Dortmund resta a terra al 28' dopo un contrasto con Flick, ma è nella ricaduta che la caviglia destra si piega in maniera innaturale. Il gioco resta fermo diversi minuti prima del cambio, lui esce in barella, visibilmente disperato . Alla fine vincerà la sfida proprio il Dortmund che, sempre sui social, dedica la vittoria a Reus con un semplice ma sentito messaggio: "È per te, Marco".

Un Mondiale e due Europei saltati per ko

Che possa essere a rischio per il Mondiale lo diranno i consueti esami post partita, sicuramente la preoccupazione - visto il linguaggio del corpo di un calciatore con tanti precedenti fisici - non lascia ben sperare. Almeno per ora. Proprio lui che, dal debutto in nazionale nel 2011, ha già saltato tre grandi manifestazioni su cinque disponibili. C'era ad Euro 2012 (gol al debutto) prima che il cammino si interrompesse in semifinale contro l'Italia di Super Mario Balotelli. Out per Brasile 2014: era tra i ventitré convocati per la Coppa del mondo, ma si fece male proprio nell'ultimo test pre Mondiale (poi vinto dai tedeschi) contro l'Armenia, anche quella volta a fare crac fu la caviglia. Euro 2016? Out anche lì per problemi all'adduttore. C'era al Mondiale del 2018 (a proposito: un gol e un assist nella partita da dentro o fuori con la Svezia) ma non c'era nemmeno a Euro 2021, come annunciato da lui stesso su Instagram: "Dopo una stagione complicata ed estenuante ho deciso, insieme al tecnico della nazionale, di non andare agli Europei, devo dare al mio corpo il tempo di riprendersi". Ora il nuovo timore di essere costretto all'ennesimo (e ingiusto) forfait.