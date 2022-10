Maradona, all'asta il pallone della Mano de Dios

Il pallone della Mano de Dios , lo storico gol segnato di mano da Diego Armando Maradona nei quarti di finale dei Mondiali 1986 in Messico contro l'Inghilterra, è finito all'asta . L'arbitro tunisino Ali Bin Nasser, che convalidò il gol irregolare del Pibe de Oro, ha annunciato di voler vendere il pallone al miglior offerente: " Fa parte della storia del calcio ed è il momento giusto per condividerlo con il mondo ", ha dichiarato l'ex direttore di gara. Il pallone, che sarà battuto all'asta presso la casa londinese Graham Budd Auctions il prossimo 16 novembre durante un evento speciale dedicato ai Mondiali, ha un prezzo stimato di circa 3 milioni di sterline .

La maglia della Mano de Dios venduta per 8,8 milioni di euro

Non è la prima volta che un cimelio di Maradona finisce all'asta. Lo scorso maggio, infatti, la maglia numero 10 indossata dal Pibe de Oro proprio in quella partita contro l'Inghilterra, che per anni era stata di proprietà del calciatore inglese Steve Hodge, è stata messa all'asta e venduta per 7,1 milioni di sterline (circa 8,8 milioni di euro) da un acquirente rimasto anonimo. La maglia di Maradona è diventata il cimelio sportivo più costoso venduto all'asta fino a questo momento.