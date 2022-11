Danimarca, i convocati per i Mondiali: c'è Eriksen

C'è anche Christian Eriksen tra i giocatori convocati dal commissario tecnico danese Kasper Hjulmand per i Mondiali in Qatar. Un anno e mezzo dopo l'arresto cardiaco subito a Euro 2020, il centrocampista del Manchester United tornerà a giocare la fase finale di una competizione internazionale. Per l'ex Inter sarà la terza Coppa del Mondo della sua carriera dopo Sudafrica 2010 e Russia 2018. Eriksen fa parte dei 21 giocatori ufficializzati dal CT Hjulmand per i Mondiali: tra questi ci sono anche gli "italiani" Simon Kjaer e Joakim Maehle. Per completare la lista dei 26 ci sono ancora cinque posti a disposizione: "Dieci-dodici giocatori sono in competizione per gli ultimi posti, può succedere di tutto - ha detto Hjulmand - A molti giocatori mancano ancora due partite da giocare coi rispettivi club e le cose potrebbero cambiare".