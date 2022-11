Il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori convocati per i prosssimi Mondiali, in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre 2022. Tra i selezionati ci sono quattro calciatori provenienti dalla Serie A: il difensore Martin Erlic del Sassuolo e i centrocampisti Marcelo Brozovic dell'Inter, Mario Pasalic dell'Atalanta e Nikola Vlasic del Torino. Esclusione, invece, per il difensore del Lecce Marin Pongracic, inizialmente inserito nella lista dei pre-convocati. Nell'elenco dei 26 giocatori della Croazia, Nazionale vice campione del mondo in carica, anche tante vecchie conoscenze del nostro calcio come Perisic, Kovacic, Petkovic, Budimir e Livaja.