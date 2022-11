Mbappé rivela: "Volevo lasciare la nazionale"

Lasciare la nazionale francese. Un pensiero passato nella testa di Kylian Mbappé dopo Euro 2020, concluso dalla Francia agli ottavi di finale proprio con un penalty sbagliato dall'attaccante del Paris Saint Germain nella lotteria dei rigori. "Non posso giocare per delle persone che pensano che io sia una scimmia, pensavo di non giocare più con la nazionale" ha raccontato Mbappé a Sport Illustrated. Dopo settimane di riflessione, però, la scelta di proseguire e lanciare un messaggio ai giovani per sensibilizzarli contro il razzismo: "Non ho lasciato la nazionale perché è un messaggio per le giovani generazioni dire che siamo più forti di così - spiega Mbappé - Mi sono preso del tempo per riflettere con tutte le persone che giocano con me e mi sono convinto a continuare. Penso che non sia un buon messaggio arrendersi quando le cose non vanno come ci si aspetta. Penso di essere un esempio per molte persone".