Il Ct campione del mondo in carica ha diramato la lista dei 26 convocati e non mancano le sorprese: Pogba, Maignan e Kanté sono infortunati, accanto a loro però ci sono altri big che, per via di una concorrenza fortissima, sono rimasti a casa: una parata di stelle che guarderà i Mondiali in Qatar dalla tv. Ecco i migliori calciatori francesi per valore di mercato rimasti fuori (dati Transfermarkt)

FRANCIA: I CONVOCATI DI DESCHAMPS