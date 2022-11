Sarà un Mondiale senza Italia, ma non sarà un Mondiale senza tifosi italiani. Tra di loro, ce ne è uno "speciale", Gianluigi Buffon, che oggi nella particolare veste di dirigente accompagnatore alla Partita della Pace in corso all'Olimpico, ha svelato per chi tiferà: "Come al solito quando non c'è l'Italia cerco di affezionarmi alle squadre dove giocano i miei compagni di team o i miei amici, oppure per quelle sfavorite per tradizione. In questo caso la mia squadra del cuore è il Camerun". Una scelta che, probabilmente, non è stata fatta a caso. Il suo idolo di sempre, infatti, è l'ex portiere Thomas N'Kono, che ha giocato nella nazionale del Camerun tra il 1975 al 1994 (per un breve periodo, dopo il ritiro, è stato anche commissario tecnico). Gigi ha chiamato suo figlio Thomas proprio in suo onore.