Qatar 2022, il calendario dei Mondiali

Ancora pochi giorni e i Mondiali di Qatar 2022 prenderanno il via. Il fischio d'inizio della prima gara del torneo ci sarà domenica 20 alle 17. In campo la Nazionale padrona di casa che sfiderà l'Ecuador. La fase a gironi si chiuderà venerdì 2 dicembre. Dal giorno successivo inizieranno gli ottavi. I quarti si giocheranno il 9 e il 10 dicembre. Semifinali in programma il 13-14 dicembre. La finalissima il 18 alle ore 16. Ecco il calendario completo