Ai Mondiali Qatar 2022 torna il Premio Giulio Campanati, tradizionalmente assegnato al miglior arbitro della competizione. Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa è promossa dall’Associazione “Amici di Giulio Campanati” insieme alla Sezione AIA “Giulio Campanati-Umberto Meazza” e col patrocinio della FIGC. L’iniziativa, nata in memoria del “Presidentissimo Campanati”, che - come direttore di gara prima e come dirigente calcistico a livello nazionale e internazionale poi – si è speso per accrescere e rinforzare il movimento arbitrale, mira a riconoscere l’impegno e la dedizione del 23esimo uomo in campo.



Presidente dell’AIA per 18 anni e designatore UEFA e FIFA dal ’68 al ’92, Campanati ha sempre difeso il ruolo dell’arbitro, dimostrandosi sì un attento e severo osservatore, ma riservando alle sedi opportune i consigli e le costruttive critiche all’operato dei colleghi. È sulla scorta di questo atteggiamento che il Premio Giulio Campanati vuole evidenziare il merito e non gli errori degli arbitri in campo.



A decretare il vincitore sarà una giuria di qualità formata da dirigenti e giornalisti sportivi (tra cui il nostro Lorenzo Fontani), esponenti del mondo arbitrale e grandi arbitri del passato, incaricata di valutare con attenzione le direzioni di tutte le gare disputate durante le fasi finali dei Campionati del Mondo FIFA QATAR 2022. Al termine della competizione ciascun giurato stilerà una graduatoria dei tre arbitri che si sono maggiormente distinti sotto il profilo tecnico, comportamentale e fisico-atletico. Il direttore di gara che raccoglierà più preferenze si aggiudicherà il Premio Giulio Campanati 2022, assegnato nel 2014 e nel 2016 all’arbitro italiano Nicola Rizzoli e in occasione dei Mondiali FIFA di Russia 2018 all’argentino Nestor Pitana. Nell’ultima edizione in occasione degli Europei 2020 il premio è stato assegnato all’olandese Bijorn Kuipers, che diresse la finale tra Italia e Inghilterra. La cerimonia di premiazione si terrà durante la stagione sportiva 2022-2023.