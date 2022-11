A pochi giorni dal Mondiale in Qatar, la Nike lancia uno spot in cui (grazie a futuristiche tecnologie) è possibile vedere sullo stesso campo due campioni di epoche diverse come Ronaldinho e Mbappé. Arriverà anche una doppia versione di Ronaldo direttamente dai Mondiali 1998 e 2002, così come CR7, Edgar Davids, Alex Morgan e tanti altri volti noti: il multiverso del calcio è però soltanto l’ultimo esempio di pubblicità evento che precede una grande competizione IL VIDEO DEL "FOOTBALLVERSE" Condividi

È più forte Ronaldinho o Mbappé? Domanda alla quale, teoricamente, non è possibile rispondere visto che si tratta di due fuoriclasse appartenenti ad epoche diverse. L’ultima campagna Football di Nike, però, prova a risolvere il quesito con "Footballverse": uno spot in cui vanno in scena campioni del presente e del passato che si sfidano nello stesso campo. Così è possibile vedere Ronaldinho contro Mbappé, ma anche il Fenomeno Ronaldo del 2002 che sfida sé stesso versione Mondiali 1998, o il suo omonimo Cristiano Ronaldo. Vediamo anche Edgar Davids e Alex Morgan nella stessa squadra o Phil Foden, De Bruyne e altre stelle del calcio mondiale catapultati nel "Footballverse".

I protagonisti dell'ultimo spot Nike - Foto: Nike

Tutti i protagonisti La nota casa americana non è nuova nella pubblicazione di sport iconici proprio a pochi giorni da un Mondiale: in quello appena lanciato, sono presenti una dozzina di atleti Nike d’élite quali Alex Morgan, Carli Lloyd, Cristiano Ronaldo, CR Jr., Edgar Davids, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé, Leah Williamson, Phil Foden, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Sam Kerr, Shane Kluivert e Virgil van Dijk.

Lo storico spot Nike del 1998 in aeroporto È il 1998 quando la Nike, sponsor tecnico della nazionale brasiliana, lancia uno degli spot più riusciti e memorabili nella storia. Nella pubblicità, che ha come sottofondo musicale celebre brano “Mas que nada”, di Sergio Mendes, si vede la nazionale verdeoro che, annoiata dall’attesa del proprio volo, improvvisa una partita in aeroporto: Ronaldo, Denilson, Roberto Carlos, Romario (che, poi sul volo vero per la Francia non salirà per via di un infortunio) e altri fuoriclasse brasiliani improvvisano palleggi, tunnel, dribbling e altre giocate spettacolari tra lo stupore generale. Spot che finisce con un calcio di rigore di Ronaldo tirato su uno dei due paletti di sostegno - usati a mo' di porta - che vengono utilizzati dal personale dell'aeroporto per separare le file prima del check in. Il Fenomeno si dispera e sarà proprio un cattivo presagio visto che dopo la finale persa contro la Francia la disperazione sarà assolutamente vera e non finzione per uno spot.

Good vs Evil: lo spot Nike del 1996 Ancora prima del celebre spot con la nazionale brasiliana in aeroporto, la Nike si era resa protagonista di un altro video rimasto nella storia: Good vs Evil. Nella pubblicità, lanciata nell'anno degli Europei in Inghilterra, si vedono i grandi atleti sponsorizzati dalla casa americana che, all’interno di un’arena simile al Colosseo, sfidano veri e propri diavoli. Così, un giovane Maldini con la maglia della nazionale italiana, insieme a Ronaldo, Figo (ancora al Barcellona…), Kluivert, Rui Costa e altri campioni sconfiggono il male con il bolide decisivo di Cantona che, sollevando il colletto e salutando con il suo "Au revoir" il demone "portiere" scaglia un destro in porta che trafigge il diavolo dando la vittoria alla squadra del “bene” rappresentata appunto dai calciatori Nike.

