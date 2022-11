amichevoli

Il Ghana piega per 2-0 la Svizzera con i gol di Salisu e Semenyo nell'ultima amichevole prima del debutto ai Mondiali contro il Portogallo, che stasera (senza Cristiano Ronaldo) affronterà la Nigeria. Vittoria anche per il Canada contro il Giappone: decisivo il rigore di Cavallini al 95° minuto. Ora in campo Spagna e Marocco. Non si è giocata per problemi burocratici, invece, la sfida Qatar-Costa Rica