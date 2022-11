Nel video il nuovo spot Adidas con Leo Messi per il Mondiale in Qatar. Nella pubblicità il fuoriclasse argentino si fa in cinque (come le sue partecipazioni alla Coppa del Mondo) e omaggia Diego Armando Maradona sulle note di 'Live is life'

Il nuovo spot Adidas per il Mondiale con protagonista Leo Messi è un omaggio sia alle cinque partecipazioni alla Coppa del Mondo del fuoriclasse argentino, sia a Diego Armando Maradona. Messi infatti si moltiplica (dal più giovane con la maglia numero 19 dell'edizione 2006 a quello attuale) e scende in campo per l'allenamento con le maglie dell'Argentina sulle note di 'Live is life', la canzone resa nota dallo show di palleggi che Maradona fece prima della semifinale di ritorno di Coppa Uefa Bayern Monaco-Napoli nel 1989.

Adidas ha pensato a una grande campagna pubblicitaria per Qatar 2022. I protagonisti del video - una vera e propria Family Reunion (questo il titolo della campagna) - sono i grandi testimonial calcistici Adidas: Leo Messi e il Pallone d’Oro Karim Benzema, ma anche Jude Bellingham, Pedri, Son Heung-min, Achraf Hakimi e Serge Gnabry. Anche in questo video c'è un omaggio a Diego Armando Maradona sulle note di 'Live is life'.