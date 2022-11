L'arresto cardiaco in campo durante Danimarca-Finlandia a Euro 2020, la grande paura e poi il sollievo delle ore successive e la riabilitazione. La speranza di tornare in campo e, infine, il ritorno otto mesi dopo il malore in mondovisione. Non con la maglia dell'Inter però, con cui la storia si è chiusa sul più bello, dopo aver trascinato allo scudetto la squadra di Conte nel 2022 con una seconda parte di stagione finalmente all'altezza della sua fama. "Sono stato molto bene in Italia, sarei voluto rimanere lì e proseguire la carriera - ha spiegato in conferenza stampa dal ritiro della Danimarca in vista dei Mondiali -. La mia famiglia stava benissimo a Milano, nel club mi trovavo bene. Mi è dispiaciuto andare via ma il calcio è così. L’Inter resta un posto speciale per me". Sarebbe dovuto essere un punto di riferimento anche nell'undici di Simone Inzaghi, fulcro di idee e verticalizzazioni per gli attaccanti. Ma il destino (e le regole in Italia) non gliel'hanno permesso. Con quel defibrillatore sottocutaneo che gli hanno impiantato i medici per lui non era possibile proseguire la sua avventura in Serie A. Per questo è dovuto tornare da dov'era venuto, in Inghilterra, per avere l'idoneità sportiva. Prima al Brentford e ora al Manchester United. E naturalmente con la nazionale danese, con cui spera di stupire in Qatar.