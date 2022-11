Nel corso della conferenza stampa inaugurale dei Mondiali in Qatar, in partenza domani con la sfida tra i padroni di casa e l'Ecuador, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha difeso la scelta dell'assegnazione della competizione al Paese asiatico: "Noi europei per quanto fatto non dovremmo dare lezioni morali a nessuno". Un commento anche sul divieto introdotto di bere birra negli stadi: "Se ne può fare a meno per qualche ora"

"Oggi ho belle sensazioni. Mi sento qatariota, mi sento africano, mi sento arabo, mi sento migrante, mi sento gay, mi sento un lavoratore migrante. Sono un figlio di lavoratori migranti. I miei genitori hanno lavorato molto duramente e in difficili condizioni. Ricordo come gli immigrati venivano trattati alle frontiere, quando volevano le cure mediche. Quando sono diventato presidente della Fifa, ho voluto vedere qui le sistemazioni dei lavoratori stranieri e sono tornato alla mia infanzia. Ma come la Svizzera a poco a poco è diventata un esempio di integrazione, così sarà per il Qatar". Ha esordito così Gianni Infantino, presidente della Fifa, nella conferenza stampa inaugurale del Mondiale in partenza domani con la sfida tra il Qatar e l'Ecuador.

"Le critiche sul Qatar dall'Europa sono ipocrite"



Infantino ha difeso la scelta della Fifa di assegnare i Mondiali al Qatar nonostante le molte critiche arrivate a causa delle condizioni dei lavoratori emigrati nel Paese per la costruzione delle infrastrutture e per il mancato riconoscimento dei diritti civili della comunità LGBTQ: "Quello che sta accadendo in questo momento è profondamente ingiusto", ha detto, ai giornalisti nella conferenza stampa inaugurale. "Le critiche al Mondiale sono ipocrite. Per quello che noi europei abbiamo fatto negli ultimi 3000 anni dovremmo scusarci anche nei prossimi 3000 prima di dare lezioni morali agli altri. Noi creiamo frontiere, rendiamo molte persone illegali nel tentativo di entrare nei nostri Paesi e molte ancora perdono la vita, in Qatar i lavoratori stranieri hanno tutto, anche l'assistenza sanitaria. Queste lezioni morali sono solo ipocrisia. Sono stato spesso bullizzato da bambino per il mio accento italiano in Svizzera e per i capelli rossi, ora sono orgoglioso di essere qui e di questo evento che sarà il più bello spettacolo calcistico mai visto. Se si è orgogliosi della propria strada e si è convinti che sia quella giusta, bisogna aiutare gli altri a percorrerla".

"Il divieto di bere birra? Per tre ore non succede nulla"

Ha fatto inoltre molto discutere nella giornata di ieri il divieto istituito di bere birra all'interno degli stadi che ospiteranno la rassegna. La vendita di bevande alcoliche non avverrà nemmeno in prossimità degli impianti a ridosso delle partite: "Personalmente penso che i tifosi possano sopravvivere senza bere birra per tre ore".