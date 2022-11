Su Sky durante il Mondiale, dall'Originale al Club

Dal 20 novembre al 18 dicembre, su Sky e in streaming su NOW, parallelamente al palinsesto di notizie e approfondimenti dedicati al Mondiale in Qatar, andrà in onda un palinsesto speciale con rubriche e produzioni originali, oltre agli eventi della “Casa dello Sport” .

All’interno delle rubriche, spazio al mercato e alle notizie sulle squadre di Serie A impegnate nei ritiri in preparazione alla ripresa della stagione, grazie ai contributi degli inviati di Sky Sport, senza dimenticare la ricca copertura di Sky dedicata ai campionati di Serie B e Serie C , che continuano la loro corsa. Nella Casa dello Sport di Sky anche il tennis con le Davis Cup Finals di Malaga (22-27 novembre), il grande basket internazionale con Eurolega e NBA , il campionato Serie A1 femminile di volley e la novità dei Campionati Mondiali in vasca corta di nuoto , in programma dal 13 al 18 dicembre a Melbourne.

Le nuove produzioni originali di Sky Sport

Tutte le settimane, fino a Natale, da non perdere poi l’appuntamento con le nuove produzioni originali di Sky Sport. A partire da PANATTA & BERTOLUCCI, IL DOPPIO LIVE (da venerdì 25/11), documento esclusivo dello show dal vivo all’Adriano Panatta Racquet Club della mitica coppia della Davis del 1976. Dal tennis al calcio, VITE – L’ARTE DEL POSSIBILE: Roberto Baggio (dal 23/11) con l’intervista esclusiva del direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis a Roberto Baggio, dentro e fuori dal campo. A dicembre, da non perdere BUFFA & GRAZIANI: Campioni del mondo (da venerdì 2/12), per chiudere i racconti e gli speciali dedicati alla vittoria dell'Italia al Mundial 1982, una divertente chiacchierata tra lo storyteller e uno dei protagonisti di quel trionfo, registrata a Festivaletteratura a Mantova. E ancora, FOOTBALL vs CLIMATE CHANGE – L’avversario da battere (da venerdì 9/12), versione italiana del doc firmato Sky Sports UK dedicato al cambiamento climatico e a quello che può fare anche il mondo del calcio per combatterlo. Si continua poi con RAGAZZI D’ORO – L'Italia del volley Campione del Mondo (da venerdì 16/12), uno speciale instant doc dedicato alla Nazionale italiana maschile di volley campione del mondo. Sotto l’albero, STORIE DI MATTEO MARANI – Mennea 1980, Pietrograd (da venerdì 23/12) dedicato alla vittoria di Pietro Mennea nei 200 metri alle Olimpiadi di Mosca 1980, con un omaggio di Filippo Tortu, DI CANIO PREMIER SPECIAL – Christmas Edition (dal 25/12) un altro episodio della serie, oltre a quello appena uscito e disponibile on demand, dedicato al Nottingham di Bryan Clough, per celebrare i 30 anni della Premier League, ripercorrendone momenti e personaggi simbolo, 23 GIORNI: Il miracolo di Sofia Goggia (da venerdì 30/12), produzione originale di Sky Sport dedicata alla indimenticabile impresa olimpica della sciatrice azzurra a Pechino: la metafora della vita e della mentalità ineguagliabile di una regina dello sport mondiale. Inoltre, sono già disponibili on demand L’UOMO DELLA DOMENICA – Roger Federer. Ho visto un re (disponibile on demand), ritratto di Sua Maestà Roger Federer nelle parole di Giorgio Porrà, e JANNIK, OLTRE IL TENNIS. Sinner si racconta, intervista esclusiva al giovane talento italiano realizzata dal direttore di Sky Sport Federico Ferri. Notizie e approfondimenti anche su Sky Sport24, skysport.it e sugli account social Sky Sport.